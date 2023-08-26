الشباب والرياضة تطلق فعاليات الفوج الأول لرحلات " إعرف بلدك " بمدينة العريش

في إطار مبادرة صيف شبابنا..

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، فعاليات الفوج الأول من رحلات إعرف بلدك إلى مدينة العريش ، و الذي يتم تنفيذه خلال الفترة من ٢٤-٢٨ أغسطس الجاري ، بمشاركة ٥٠ شاب وفتاة من محافظات الجمهورية ، وذلك في إطار مبادرة صيف شبابنا.

ويأتي ذلك فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية محافظة شمال سيناء ووضعها على الخريطة السياحية ضمن برنامج اعرف بلدك.

وتضمن البرنامج زيارة عدد من الأماكن السياحية بمدينة العريش ، وزيارة الشيخ زويد ورفح ودخول شواطئ ، وبحيرة البردويل ومحطة تحلية المياه وجولات حرة بأسواق مدينة العريش بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة فنية ورياضية .