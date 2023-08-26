تركيا.. حفرة تُثير المخاوف من الزلازل مجددًا

ظهرت حفرة جديدة قطرها نحو 20 مترًا بعمق 15 مترًا في مدينة قونيا التركية الأمر الذي أثار ذعر سكان المنطقة، وأيضًا ازدادت التساؤلات حول ما إذا كان لها علاقة بوقوع زلزال جديد أم لا، وفق روسيا اليوم.

ولاحظ عمال زراعيون في حقل بطاطس بمنطقة بشاجيل في منطقة كارابينار بقونيا التركية، ظهور حفرة عميقة، مماثلة تقريباً للحفرة السابقة التي ظهرت في أعقاب الزلزال المدمر في فبراير الماضي، بحسبما ذكرته صحيفة "يني شفق" التركية.

بدوره، قال صاحب الحقل الذي ظهرت فيه الحفرة، كاظم أصلان سيان، إنهم لاحظوا الحفرة أثناء وجودهم في الحقل لرش المبيدات، ولم يتمكّنوا من الاقتراب منها لأن المساء كان قد حلّ.

وأضاف أنهم عندما أدركوا حجمها في الصباح شعر العمّال بالقلق، فأبلغوا السلطات بالموقف لفحصها.

يشار إلى أنه في فبراير الماضي، كان ظهور حفرة عملاقة تشكّلت فجأة في منطقة الرشادية في ولاية قونيا وسط تركيا، قد أثار ذعرا كبيرا؛ حيث زادت مخاوف السكّان من ارتباطها بسلسلة الزلازل والهزات التي ضربت ولايات تركية عديدة وقتها.

وبحسب الفيديو الذي انتشر في فبراير الماضي، فإن مساحة الحفرة التي ظهرت بشكل مفاجئ، تبلغ 1400 متر بعمق 12 متراً وقطر 37 متراً، ما أثار حيرة السكان وزاد من مخاوفهم تجاه الأمر.