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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ترتيب الدوري الاسباني.. ريال مدريد في الصدارة

بوابة الوفد الإلكترونية

يتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد الفوز الذي حققه على حساب سيلتا فيجو في الجولة الثالثة من منافسات الليجا.

وكان جود بيلينجهام قد واصل تألقه مع ريال مدريه ومنح فريقه نقاط مباراة سيلتا فيجو ليواصل الملكي انتصاراته في الليجا.

واستهل ريال مدريد مشواره في الليجا بالموسم الحالي بالفوز على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد ثم الفوز على ألميريا بثلاثية مقابل هدف.

ويأتي في المركز الثاني رايو فاليكانو وفالنسيا برصيد 6 نقاط لكل منها لكنها لم يلعبا الجولة الثالثة.

ويحتل برشلونة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 4 نقاط ويواجه فياريال مساء الأحد في الجولة الثالثة.

ويخوض ريال مدريد مباراته الرابعة في الدوري الاسباني امام خيتافي يوم السبت الموافق الثاني من شهر سبتمبر المقبل.