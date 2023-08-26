المصري يتسلح بصفقاته الجديدة  في معسكر المغرب

يصل فريق المصري الكروي إلى المغرب اليوم السبت لخوض المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد .

ويستغرق معسكر فريق المصري بالمغرب حوالي 3 أسابيع، وشهدت المرحلة الأولى من الإعداد ببورسعيد مباراة ودية فقط أمام ساحة دمياط ،وفاز المصري بخماسية دون رد.

ويضم معسكر المغرب الصفقات الجديدة كالجامبي كاجالي درامي جناح نادى كيب تاون الجنوب أفريقي، والتونسي فخر الدين بن يوسف والذي وقع مؤخرا على عقود انضمامه للفريق البورسعيدي لمدة موسمين.

من ناحية أخرى، فتح النادي المصري باب المفاوضات مع الكاميروني جويل تاجو مهاجم ماريتيمو البرتغالي لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد، خاصة أن الجامبي تم قيده تحت السن، بينما الجزائري عبد الرحيم دغموم على قائمة الانتظار بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.