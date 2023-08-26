المصري يعلن ضم التونسي فخر الدين بن يوسف

أعلن النادي المصري البورسعيدي، منذ قليل التعاقد مع النجم التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي المصري البورسعيدي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لتقديم صفقة فخر الدين بن يوسف، وهو يؤدي تدريبات رياضية مرتديًا قميص الفريق.

وأبرم النادي المصري البورسعيدي عدة صفقات في الميركاتو الصيفي الحالي أبرزها باهر المحمدي ومحمد الشامي ثنائي الإسماعيلي وأحمد أيمن منصور وأحمد عيد لاعب الزمالك.

حسمت إدارة المصري التعاقد مع ليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالي يونايتد الغاني بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم اعتبارًا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية ويشغل مركز قلب الهجوم ويعد أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الغانية.

ويخوض المصري معسكرا تحضيرا في المغرب استعدادا للموسم الكروي الجديد، حيث غادرت بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري في الثامنة مساء الجمعة، مطار برج العرب الدولي في طريقها إلى مدينة الدار البيضاء المغربية استعدادًا لانطلاق المعسكر التدريبي المغلق والذي سيستمر لنحو أسبوعين بمدينة مراكش المغربية اعتبارًا من غدًا السبت الموافق السادس والعشرين من أغسطس الجاري وحتى السبت الموافق التاسع من سبتمبر المقبل.

تضم البعثة 35 فردًا، بينهم 23 لاعب بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات.

هذا ومن المقرر أن يخوض الفريق 4 مباريات ودية وذلك أيام 29 أغسطس الجاري، و 3، 4، 8 سبتمبر المقبل.