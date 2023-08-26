تعليق كريستيانو رونالدو بعد الهاتريك أمام الفتح

علق كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي عن الهاتريك الذي سجله في شباك الفتح في اللقاء الذي جمع بين الفريقين لحساب منافسات الدوري السعودي.

وقاد رونالدو، النصر لعبور الفتح بخماسية نظيفة سجل ساديو ماني هدفين منهم ليحقق النصر أول انتصاراته بالموسم الحالي في الدوري السعودي.

وقال رونالدو في تصريحات عقب المباراة: "سعيد بوجودي في السعودية واحتضانها لي، وأذكركم بما قلته إن الدوري السعودي سيصبح ضمن افضل دوريات العالم".

وأضاف نجم النصر "كنا ندرك ضرورة الانتصار في الدوري، وسعيد لنفسي بالهاتريك للجماهير".

وتعد رباعية النصر أمام الفتح هي الانتصار الأول للأصفر في الموسم الحالي بالدوري السعودي بعد السقوط في أول مواجهتين أمام الاتفاق والتعاون.

بهذه النتيجة يصعد النصر إلى المركز الحادي عشر برصيد ثلاث نقاط بينما يسبقه الفتح في المركز التاسع برصيد 4 نقاط.

ويعانى فريق الكرة الأول بنادى النصر السعودي، من غيابات كثيره تضرب القوام الأساسي للفريق، قبل لقاء اليوم أمام الفتح، أبرزها عبد الإله العمري، بسبب آلام في الفم،عبدالله مادو، وعلي لاجامي، وسيكون فوفانا، وأندرسون تاليسكا، بسبب الإصابة.