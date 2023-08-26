الأهلي والاتحاد في صدارة الدوري السعودي بعد الجولة الثالثة

يتصدر فريقا الأهلي والاتحاد قطبي مدينة جدة، جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء منافسات الجولة الثالثة.

وسجل الأهلي والاتحاد العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات متتالية في انطلاق الدوري السعودي.

اتحاد جدة واصل انتصاراته بجدارة بعد الفوز على الرياض برباعية نظيفة ومستحقة بينما خطف أهلي جدة فوزا صعبا على الأخدود بهدف في اللحظات الأخيرة.

ويسير الهلال بخطى ثابتة منذ تعادله في الجولة الأولى حيث اكتسح الرائد برباعية في الجولة الثالثة.

وحقق النصر أول انتصاراته في الموسم الحالي بعدما اكتسح الفتح بخماسية نظيفة كان لكريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف منهم، وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الثالثة.

ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الثالثة

1- اتحاد جدة في المركز الأول برصيد 9 نقاط.

2- الأهلي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

3- الهلال في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

4- الاتفاق في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

5- التعاون في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

6- الوحدة في المركز السادس برصيد 6 نقاط.

7- الفيحاء في المركز السابع برصيد 5 نقاط.

8 - الفتح في المركز الثامن برصيد 4 نقاط.

9 - الرياض في المركز التاسع برصيد 4 نقاط.

10 - النصر في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.

11 - أبها في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط.

12 - الطائي في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.

13 - ضمك في المركز الثالث عشر برصيد نقطين.

14 - الشباب في المركز الرابع عشر برصيد نقطتين.

15 - الأخدود في المركز الخامس عشر برصيد نقطة.

16 - الخليج في المركز السادس عشر برصيد نقطة.

17 - الحزم في المركز السابع عشر برصيد نقطة.

18 - الرائد في المركز الثامن عشر بدون نقاط.