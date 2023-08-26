رضا الحراوي يحتفل بمولوده التاسع.. وتامر أمين: كدا كتير علينا (فيديو)

علق الإعلامي تامر أمين، على احتفال الفنان رضا البحراوي بمولوده التاسع، قائلا: "مبروك ما جالك يا عم رضا، وإن شاء الله يكون من الذرية الصالحة، ويكون خير خلف لك يا رب العالمين".

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة النهار، أن الفنان رضا البحراوي رُزق بمولود ذكر ولكنه مولوده التاسع، متابعا: "الله يباركلك يا عم رضا وبسم الله ما شاء الله، وربنا يزيد ويبارك وربنا يديك الصحة، بس مش كتير علينا كده يا عم رضا، أنت قادر تصرف عليه وكل حاجة، بس كده كتير علينا، وكتير على مصر، براحة علينا شوية".

الإنجاب بوفرة يؤثر بقوة على الدولة المصرية

وتابع تامر أمين، أن حديثه لكل المصريين وليس للفنان رضا البحراوي فقط، إن الإنجاب بوفرة أمر كبير جدا على مصر، إذ أن هذا الأمر يؤثر بقوة على الدولة المصرية نفسها، لافتًا إلى أنه وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف أن هناك مولود جديد في مصر كل 14 ثانية.

وأضاف: "مصر عندها 4 مواليد في الدقيقة الواحدة، كل دقيقة بنضيف 4 لتعداد جمهورية مصر العربية، وأنا هنا مش بقول على ابن رضا البحراوي بتكلم بشكل عام، كل 4 في الدقيقة بيحتاجوا أكل وشرب، عاوزين 4 بطاقات تموين، و4 أماكن في المواصلات، و4 في المدارس و4 شقق لما يكبروا، وغيره وغيره".

وأردف تامر أمين أن الفنان رضا البحراوي حينما سُئل في أحد الحوارات عن كثرة الإنجاب، عقب قائلا إنه يحب العزوة والسند في الحياة، "طب ما تاخد العزوة من صحابك، ومن أهلك وناسك، مش من عيالك بس، خلف 2 أو 3 أو 4 لكن 9 كتير، لو رضا البحراوي كمل على المسيرة دي مش هنلاحق وراه، واضح أن السر في شعر رضا البحراوي".