المقاولون يكشف العائد المادي من بيع محمد صلاح لاتحاد جدة

كشف محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، العائد المادي الذي سيحصل عليه ذئاب الجبل حال انتقال محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي إلى اتحاد جدة السعودي في الميركاتو الحالي.

وقال محمد عادل في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": "حال انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة، سيحصل المقاولون العرب على 4% من قيمة العقد".

يسعى اتحاد جدة السعودي لضم محمد صلاح في الميركاتو الصيفي الحالي، وجعله الأعلى أجرًا بين اللاعبين في العالم، بالإضافة لموافقته على عقد لمدة 3 مواسم مع النادي السعودي.

ينتهي عقد محمد صلاح، البالغ من العمر 31 عامًا، مع نادي ليفربول في صيف 2025، ويتبقى له موسمان مع الريدز.

عرض نادي الاتحاد السعودي 100 مليون يورو لنادي ليفربول من أجل الموافقة على رحيل محمد صلاح، في حين يحصل اللاعب المصري الدولي على راتب قدره 200 مليون يورو لمدة 3 مواسم وليس في الموسم الواحد.

وانتقل في حديثه إلى عمر فايد المنتقل إلى فناربخشة التركي "عمر فايد انتقل إلى فناربخشة بعرض أكبر من أي عرض وصل من أي ناد مصري، بالاضافة إلى الحوافز ونسبة إعادة البيع".