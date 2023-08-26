بيلينجهام يقود ريال مدريد لفوز صعب على سيلتا فيجو

اقتنص فريق ريال مدريد فوزا صعبا على سيلتا فيجو في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

سجل جود بيلينجهام هدف ريال مدريد في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وكان سيلتا فيجو قد سجل هدفا في الدقيقة الثالثة مع بداية المباراة عن طريق يورجن لارسن لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، كما أهدر رودريجو ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح ريال مدريد في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة سجل ريال مدريد فوزه الثالث في الليجا على أتلتيك بلباو ألميريا ثم سيلتا فيجو ويعتلي صدارة الدوري الاسباني برصيد 9 نقاط.

ويخوض ريال مدريد مباراته الرابعة في الدوري الاسباني امام خيتافي يوم السبت الموافق الثاني من شهر سبتمبر المقبل.