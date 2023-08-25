تشيلسي يضرب لوتون تاون بثلاثية في الدوري الإنجليزي

فاز فريق تشيلسي على ضيفه لوتون تاون بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

سجل رحيم ستيرلينج هدفين لتشيلسي في الدقيقتين 17، 68 ثم عزز نيكولاس جاكسون بهدف ثالث في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

بذلك حقق تشيلسي أول انتصاراته في الموسم الحالي بالبريميرليج بعد التعادل مع ليفربول بهدف في الجولة الأولى والخسارة بثلاثية مقابل هدف أمام وست هام يونايتد في الجولة الماضية.

ويحتل تشيلسي المركز الثامن في ترتيب البريميرليج برصيد 4 نقاط، بينما يقبع لوتون تاون في القاع بدون نقاط.

ويخوض تشيلسي مباراته المقبلة أمام ويمبلدون يوم الأربعاء المقبل في إطار الجولة الثانية من بطولة كابيتال وان.

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: سانشيز.

في الدفاع: ديساسي، سيلفا، كولويل ومالو جوستو.

في الوسط: إنزو، كالاجير وكايسيدو.

في الهجوم: بن تشلويل، سترلينج وجاكسون.