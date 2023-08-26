محافظ جنوب سيناء يشارك في دورة تدريبة عن التناول الإعلامي لموضوعات العمل

أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء علي ان فئة العمل والعمال كانت ومازالت وستظل دائماً محور إهتمام ورعاية الدولة المصرية خاصةً في عصر الجمهورية الجديدة وفى ظل القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والتى دعا دائماً إلى إطلاق حملات قومية وإعلامية لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع.

واضاف المحافظ ان ذلك قد إنعكس من خلال المشاريع القومية التى تنفذها الدولة المصرية رغم التحديات والظروف الدولية العاصفة، مضيفا ان ذلك من خلال سياسات ناجحة مثل التدريب من أجل التشغيل والتى نجحت فى تشغيل أكثر من 7 ملايين شاباً وفتاة فى الداخل والخارج والتى نتج عنها خفض نسبة البطالة في مصر 13% عام 2014 لتصل إلى 7% حالياً فى الوقت الذى ارتفعت فيه أعداد العاطلين حول العالم لتصل إلى 207 ملايين متعطل حسب آخر هذا العام لمنظمة العمل الدولية.

جاء ذلك خلال كلمة المحافظ التي ألقاها بندوة المشاورة الإعلامية حول التناول الإعلامي لموضوعات العمل ومعايير العمل الدولية والتي عقدت بمدينة شرم الشيخ بحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وحسن شحاته وزير العمل، وايريك أوجلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بجمهورية مصر العربية، وشارك فيها "محرري العمل" من وسائل إعلام قومية وحزبية وخاصة ،وقنوات فضائية،ووكالات أنباء.

وأكد المحافظ في نهاية كلمته على أهمية وحتمية الدور الإيجابي للإعلام بشتى روافده في إبراز وتأصيل القيم الأصيلة للعمل وبث الروح الوطنية والولاء والانتماء لمصر وتناول قضايا العمل واقتراح الحلول للتحديات المختلفة في إطار الاتفاقيات الدولية والتعاون الوثيق مع وزارة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

يشار الي انه سيتم خلال الدورة التدريبية مناقشة وعرض باقي اتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها مصر، وجلسة حوارية عن التناول الإعلامي لموضوعات العمل،وعرض خطط وإستراتيجيات وزارة العمل، ثم تختتم "الدورة "بجلسة مناقشات عن التناول الإعلامي لموضوعات تغير المناخ.