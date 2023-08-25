5 ميزات جديدة في واتساب يجب أن تعرفها

WhatsApp هو تطبيق المراسلة الأكثر شعبية، حيث يستخدمه أكثر من 2 مليار مستخدم. يساعد الجمع بين التوافق عبر الأنظمة الأساسية والتشفير الشامل في جعله شائعًا جدًا بين المستخدمين، خاصة في الهند. في الأشهر القليلة الماضية، اكتسبت المنصة المملوكة لشركة Meta عددًا من الميزات المفيدة الكبيرة والصغيرة. فيما يلي 5 ميزات جديدة لتطبيق WhatsApp يجب على الجميع معرفتها لتحقيق أقصى استفادة من هذا التطبيق.

إرسال صور عالية الوضوح

قامت Meta أخيرًا بتمكين خيار يسمح للمستخدمين بإرسال صور عالية الدقة (HD) مباشرة على WhatsApp للحفاظ على جودة الصورة وتفاصيلها. يمكن للمستخدمين الآن إرسال صورة عالية الدقة على WhatsApp من أجهزة Android وiOS. وبالمثل، يقال أيضًا أن Meta تعمل على تمكين ميزة مشاركة الفيديو عالي الدقة على WhatsApp.

رسائل فيديو فورية

يمكنك الرد على رسالة بفيديو قصير على الواتساب. تتيح هذه الميزة الجديدة تمامًا للمستخدمين إرسال مقاطع فيديو قصيرة أثناء التحدث مع الأصدقاء والعائلات، مما يضيف بُعدًا جديدًا لتجربة الدردشة على تطبيق Meta’s WhatsApp.

كتم صوت المتصلين غير المعروفين

بالنسبة لأولئك الذين سئموا تلقي مكالمات من أشخاص مجهولين على واتساب، تسمح منصة المراسلة المملوكة لشركة ميتا بكتم المكالمات تلقائيًا من أرقام غير معروفة لتعزيز الخصوصية. يمكن للمستخدمين الآن تمكين خيار كتم صوت المكالمات غير المعروفة للابتعاد عن مكالمات الصوت والفيديو غير المرغوب فيها من الغرباء.

هل أرسلت رسالة على WhatsApp على عجل وتريد تكرارها؟ يمكنك الآن أن تفعل الشيء نفسه على واتساب، حيث تسمح المنصة الآن للمستخدمين بتحرير رسالة نصية على واتساب. ومع ذلك، لا يمكن تحرير رسالة نصية إلا في غضون 15 دقيقة، وعندما يتم تحرير الرسالة، سيتم إبلاغ المستلم بنفس الشيء.

تأمين الدردشات الخاصة

يدعم WhatsApp الآن قفل الدردشة، حيث يمكن للمستخدمين قفل محادثات معينة، والتي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال المصادقة، وهذا يضيف طبقة إضافية من الخصوصية، خاصة لأولئك الذين قد يضطرون إلى مشاركة هواتفهم الذكية مع أشخاص آخرين.

