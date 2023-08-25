مدينة أوروبية تشهد ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة.. غليان

تشهد الكرة الأرضية ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة لم تشهده منذ ما يقرب من 100 عاما؛ وذلك بسبب التغيرات المناخية التي أثرت على العديد من دول العالم، خاصة الدول الإفريقية، فقد أكد عدد من الخبراء أننا دخلنا عصر الغليان.

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وتشهد دول اوروبا موجة غير مسبوقة من ارتفاع درجات الحرارة، حيث سجلت مدينة ميلانو بشمال إيطاليا ارتفاعاً قياسياً جديداً في متوسط درجات الحرارة اليومية عند 33 درجة مئوية.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، شهدت ميلانو أكثر الأيام حرارة منذ بدأت محطة ميلانوا بريرا للأرصاد الجوية تسجيل درجات الحرارة في 1763.

وأعلى درجة حرارة شهدتها ميلانو كانت 32.8 درجة مئوية في 11 أغسطس 2003.

وسجلت العاصمة الإيطالية روما درجات حرارة غير مسبوقة عند 41.8 درجة مئوية في يوليو ، شأنها شأن كثير من المناطق في جنوب أوروبا هذا الصيف، مما أسفر عن اندلاع حرائق غابات، ودفع الحكومات إلى إصدار تحذيرات صحية، وتعطيل عطلات العديد من السياح.

وجاء في بيان الوكالة أن يومي 23 و24 أغسطس كانا أكثر الأيام حرارة هذا الصيف في أنحاء منطقة لومباردي المحيطة بميلانو؛ إذ شهدت عدة بلدات تسجيل درجات حرارة تجاوز 40 درجة مئوية.

وأضاف البيان أن جبال الألب الإيطالية شهدت أيضاً درجات حرارة «قائظة غير معتادة».

وقالت الوكالة إن موجة الحر على وشك الانتهاء، إلا أن ذلك سيفتح الباب أمام هبوب العواصف الرعدية والانخفاض الحاد في درجات الحرارة بين 10 و15 درجة مئوية مطلع الأسبوع المقبل.