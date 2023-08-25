هيئة الدواء توجه نصائح مهمة عند استخدام "الترمومتر"

قدمت هيئة الدواء المصرية، عددا من النصائح عند استخدام "الترمومتر" مقاييس الحرارة الملامسة للجسم، لقراءة حرارة الجسم بشكل صحيح.

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ونشرت هيئة الدواء المصرية، بعض النصائح عند استخدام مقاييس الحرارة الملامسة للجسم، عند تعرض الشخص وشعوره بارتفاع في درجة حراراته، وهي كما يلي:

نصائح عند استخدام الترمومتر

1- تحتاج إلى الانتظار لمدة ربع ساعة بعد الأكل أو الشرب لقياس درجة حرارة الفم، حيث يمكن أن تؤثر درجة حرارة طعامك أو مشروبك على قراءة مقياس الحرارة.​

2- في حال الرغبة في استخدام مقياس حرارة ملامس لأخذ درجات الحرارة عن طريق الفم والمستقيم؛ فاستخدم مقياسين للحرارة وصنف أحدهما للاستخدام الفموي، والآخر للاستخدام المستقيمي.

3- ونصحت هيئة الدواء المصرية، من يشعر بالسخونية واستمرارها دون انخفاض عليه أن يستشير الطبيب على الفور ولا يتجاهل الحمى التي قد تسبب مضاعفات خطيرة.​

