iOS 17.. ما الجديد في تطبيقات الكاميرا والصور

مع تطبيقات الصور والكاميرا لنظام iOS 17، أضافت Apple العديد من الميزات التي تجعل استخدام التطبيقات أكثر متعة. يمكن لـ Visual Look Up التعرف على أكثر من أي وقت مضى، بما في ذلك الرموز الغامضة المختلفة التي تراها في حياتك اليومية، بالإضافة إلى أن تطبيق ‌Photos‌ سيكتشف حيواناتك الأليفة ويضعها في ألبوم خاص بها.

ميزة تطبيق الصور العامة لنظام iOS 17

يسلط هذا الدليل الضوء على جميع ميزات تطبيق ‌iOS 17‌ ‌Photos‌ وتطبيق الكاميرا.

التعرف على الحيوانات الأليفة

بالإضافة إلى الأشخاص، يمكن لتطبيق ‌Photos‌ التعرف على حيوانات معينة حتى تتمكن من فرز حيواناتك الأليفة تلقائيًا في ألبومات. وبناءً على ذلك، تمت إعادة تسمية ألبوم People إلى ألبوم "People & Pets".

تعمل ميزة التعرف على الحيوانات الأليفة على القطط والكلاب، وتقول شركة آبل إن التعرف على الأشخاص قد تحسن أيضًا.

البحث البصري

أعطت شركة Apple Visual Look Up بعض التحديثات الرئيسية. للتلخيص، البحث المرئي هو اسم الميزة التي تتيح لك الحصول على مزيد من المعلومات حول موضوع الصورة عند النقر على زر المعلومات في تطبيق ‌الصور.

وصفات البحث البصري

بالنسبة لصور الطعام، سيتعرف iPhone على ما هو موجود في الصورة ويقدم وصفات مصدرها الويب. يمكن الآن التعرف على مجموعة كاملة من الرموز، بدءًا من لافتات الشوارع وأيقونات لوحة القيادة وحتى تعليمات الغسيل التي تراها على بطاقات الملابس. إذا التقطت صورة لأحد هذه الرموز ثم قمت بالنقر فوق للحصول على معلومات، فسيتمكن ‌iPhone‌ من إخبارك بما يعنيه ذلك.



ملصقات متحركة

باستخدام أداة إزالة الموضوع من الخلفية، يمكنك تحويل أي صورة حية إلى ملصق متحرك يمكن استخدامه في الرسائل والتطبيقات الأخرى.

إنشاء ملصقات iOS 17

فقط اضغط لفترة طويلة على الموضوع في الصورة ثم اختر خيار "إضافة ملصق". من هناك، يمكنك إضافة تأثيرات مثل مخطط لاصق أبيض، وتأثير ملصق "منتفخ"، ولمعان، والمزيد.

تعمل هذه الميزة أيضًا مع أي صورة إذا كنت تريد صورة ثابتة فقط.



تحديثات لقطة الشاشة

إذا التقطت لقطة شاشة في ‌iOS 17‌، فسترى خيار حفظ في ‌Photos‌ الذي يحفظ الصفحة الكاملة من لقطة الشاشة كصورة. في السابق، كانت ميزة التقاط لقطة شاشة لصفحة كاملة تحفظها فقط كملف PDF.