شوط أول سلبي بين ريال مدريد وسيلتا فيجو

انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بالتعادل بدون أهداف في المباراة المقامة ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الاسباني.

شهد الشوط الأول سيطرة من جانب ريال مدريد لكن دون الوصول إلى شباك سيلتا فيجو الذي أظهر تماسكًا دفاعيًا كبيرًا.

وشهد الدقائق الأولى من عمر المباراة خروج جونيو فينيسيوس متأثرًا بإصابته بعد انطلاقة سريعة من منتصف الملعب إلى مرمى الخصم.

تشكيل ريال مدريد لمبارة سيلتا فيجو

في حراسة المرمى: كيبا.

في الدفاع: كارفاخال، فران جارسيا، ألابا وروديجر.

في الوسط: كامافينجا، تشواميني وفيدي فالفيردي.

في الهجوم: بيلينجهام، فينيسيوس جونيور ورودريجو.

و يشارك كيبا حارس ريال مدريد المعار من صفوف تشيلسي حتى نهاية الموسم، أساسيا في مباراة سيلتا فيجو، بالإضافة لمشاركة الكرواتي لوكا مودريتش بشكل أساسي.

ويعتلي فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك في رصيده 6 نقاط، فيما يحتل سيلتا فيجو في المركز السادس عشر ويملك نقطة وحيدة.