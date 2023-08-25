أمطار غزيرة تضرب دولة عربية.. الأرصاد تكشف التفاصيل

سجلت بعض المناطق الشرقية والشمالية في دولة "الإمارات"، هطول أمطار غزيرة ومتوسطة على الشويب وطريق العين ـ دبي باتجاه الهير وكانت خفيفة على المدام بالشارقة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الجمعة.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الإماراتية فقد توفرت الفرصة لتكوّن سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س على بعض المناطق الشرقية أمتدت على بعض المناطق الداخلية.

وسجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني للأرصاد أقل درجة حرارة على الدولة اليوم بمقدار 27.2 درجة مئوية في ركنة بالعين عند الساعة السادسة صباحا، فيما سجلت أعلى درجة حرارة بواقع 50.3 درجة في الذيد بالشارقة عند الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

سقوط الأمطار الغزيرة والرياح الهابطة

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والرياح الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق والتي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة وتدني الرؤية الفقية، كما دعا إلى الابتعاد عن أماكن تجمع المياه وسقوط البرد.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس السبت صحوا بوجه عام وغائم جزئيا أحياناً وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، ورطب ليلا وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا تصل سرعتها نهارا إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

كما يتوقع أن يكون طقس الأحد صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا، وتتكون بعض السحب على الجبال شرقا بعد الظهر، ويكون رطبا ليلا وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.