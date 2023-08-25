جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على شاب فلسطيني في جنين

استشهد شابٌ فلسطينيٌ، مُتأثرًا بجروحه، بعدما أصيب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، حسبما أفادت تقارير إعلامية، مساء اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الشاب عز الدين كنعان من بلدة جبع، استشهد متأثرًا بإصابته خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين قبل عدة أيام.

وكانت قد نقلت شبكة قدس الإخبارية عن مصادر طبية، قولها إن شابا فلسطينيا استشهد متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال، في محافظة جنين، خلال ساعات الفجر.

عثمان عاطف أبو خرج

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية ، أن الشهيد هو الفتى عثمان عاطف أبو خرج (17 عامًا) من الزبابدة جنوب جنين، وقد أصيب خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة.

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن الشهيد أصيب برصاص قوات الاحتلال في الجمجمة والكتف وقد نقل إلى المستشفى في حالة خطيرة.

من ناحية أخرى، انتقد مسؤولون كبار في الحكومة الإسرائيلية، تصرفات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، واصفين إياها بـ "الصبيانية"، مُؤكدين أنها تُكلف إسرائيل غاليًا.

وقال المسؤولون: "لقد فعل بن غفير ما فشلت حركة المقاطعة فعله لسنوات".

وأضافوا "لا يمكن السيطرة عليه، إنه يتصرف مثل طفل مجنون قدمت له دمية ليلعب بها.. والمشكلة أن الدمية هي إسرائيل".

ورد الوزير بن غفير على تصريحات المسؤولين الكبار وشدد على أنه لا يتراجع عنها، وأعلن قائلا "أنا لا أتراجع عن كلماتي فحسب، بل أكررها مرة أخرى".