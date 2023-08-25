الشباب يواصل السقوط بتعادل مع ضمك بالدوري السعودي

واصل نادي الشباب السعودي نتائجه المخيبة بتعادل جديد مع ضمك بهدف لمثله مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الشباب كان متأخرًا أمام حتى الدقيقة قبل الأخيرة من عمر المباراة، وكان جورج كيفين نكودو قد منح ضمك أفضلية في الدقيقة 71، قبل أن يدرك الشباب التعادل في الدقيقة 89 عن طريق فهد المولد.

وكان الشباب قد تعادل في مستهل الموسم الحالي مع الأخدود ثم خسر أمام الوحدة بثلاثية مقابل هدف.

ويمر نادي الشباب بأجواء صعبة في الأونة الأخيرة لعدم إبرام تعاقدات قوية على غرار أندية القمة بجانب التفريط في حسان تمبكتي لصالح الهلال الذي أشعل غضب جماهير الليوث.

ويحتل الشباب المركز الرابع عشر في سلم ترتيب الدوري السعودي برصيد نقطتين، ويسبقه ضمك في الترتيب بمركز واحد بنفس عدد النقاط.