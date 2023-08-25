3 تمارين رياضية تساعد على فقدان الوزن

تتمتع بعض التمارين، مثل الجري والسباحة، بمزايا معينة للأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن، ومع ذلك، لا يوجد نوع واحد أفضل من التمارين لفقدان الوزن، والتمارين المختلفة ستعمل بشكل أفضل مع الأشخاص المختلفين.

تساهم التمارين المنتظمة في التمتع بصحة جيدة، وهي مهمة بشكل خاص إذا كان الشخص يحاول الوصول إلى وزن معتدل أو الحفاظ عليه.

عادةً، يحدث فقدان الوزن عندما يقوم الأشخاص بزيادة النشاط البدني وتقليل عدد السعرات الحرارية التي يستهلكونها معًا، يمكن لهذه التغييرات أن تخلق عجزًا في السعرات الحرارية.

تختلف كمية التمارين اللازمة لإنقاص الوزن اعتمادًا على أهداف فقدان الوزن لدى الأشخاص، بالإضافة إلى نوع التمرين وكثافته، وبدون تعديل نظامهم الغذائي وتقليل السعرات الحرارية التي يتناولونها، سيحتاج الناس إلى المزيد من التمارين البدنية لإنقاص الوزن.

تمارين رياضية مفيدة للجسم

الجري

الجري هو شكل من أشكال تمارين القلب والأوعية الدموية أو تمارين القلب، والجري يجعل القلب والرئتين يعملان بجهد أكبر ويؤدي هذا العمل الإضافي إلى حرق الجسم للطاقة التي خزنها في جميع أنحاء الجسم، مثل الخلايا الدهنية.

إذا كان الجسم يحرق سعرات حرارية أكثر مما يستهلك، فقد يؤدي ذلك مع مرور الوقت إلى فقدان الوزن، وفقدان الوزن ليس فوريًا ويتطلب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على مدى عدة أسابيع أو أشهر.

المشي

للمشي تأثيرات مماثلة على الجسم مثل الجري، لكنه شكل من أشكال التمارين الرياضية الأقل كثافة.

على الرغم من أن كثافتها المنخفضة تعني أن الجسم سيحرق سعرات حرارية أقل في الدقيقة، إلا أن لها العديد من المزايا.

ركوب الدراجات

يعد ركوب الدراجات شكلاً آخر من أشكال تمارين القلب الفعالة في إنقاص الوزن، وبشكل عام أكثر كثافة من المشي، لأنه يتطلب قوة إضافية من الساقين للحفاظ على حركة الدواسات.

من السهل على الدراجة الثابتة تغيير المقاومة وزيادة شدة التمرين. عند ركوب الدراجة في الهواء الطلق، من الممكن استخدام الدواسات بشكل أسرع أو ركوب الدراجة صعودًا لزيادة الكثافة.