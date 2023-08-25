هل يعتبر سلاح Homeworld 3 السري لـ War Games؟

إذا كان هناك شيء واحد منعني من العودة (والعودة) إلى Homeworld، فقد كان وضع المناوشات. إن إعداد معركة سريعة ("سريعة") ضد وحدة المعالجة المركزية غالبًا ما يحرمني من عطلة نهاية أسبوع كاملة أثناء وجودي في الكلية. يشهد Homeworld 3 وصول وضع جديد في الجزء الثاني، وهو عبارة عن لعبة تعاونية متعددة اللاعبين مستوحاة من لعبة روجلايك تسمى War Games. إنها تضع لاعبًا واحدًا أو اثنين أو ثلاثة لاعبين في مواجهة العدو في سلسلة من التحديات العشوائية حيث لا تتقدم إلا إذا تمكنت من البقاء على قيد الحياة. لقد أمضيت الأيام القليلة الماضية في لعب نسخة مبكرة من الوضع، وهو أمر مثير للإعجاب بما فيه الكفاية، لا سيما بالنظر إلى حقيقة أنني أجد عبارات "roguelike" و"اللعب التعاوني المتعدد اللاعبين" بمثابة منعطف كبير.

تبدأ كل حملة بأسطول محدد مسبقًا - يمكنك الاختيار من بين واحد في وقت مبكر، ويتم فتح المزيد من الخيارات كلما زاد عدد XP الذي تراكمت عليه. عليك بعد ذلك إجراء ثلاث مهمات، كل واحدة منها في بيئة جديدة، حتى تهزم حاملة الخصم. تتضمن هذه المهام مرافقة وسائل النقل الصديقة من جانب واحد من الخريطة إلى الجانب الآخر، أو إنقاذ المدنيين الأسرى أو مهاجمة مواقع العدو. أنت بحاجة إلى الموازنة بين احتياجاتك الهجومية والدفاعية مقابل الرغبة في البحث عن ترقيات السفينة أثناء إدارة الموارد - وهي أكثر ندرة هنا مما كانت عليه في عناوين Homeworld السابقة.



خلال كل حملة، سيجمع اللاعبون القطع الأثرية، وهي عبارة عن مكافآت عشوائية لسفنك. وتشمل هذه التعزيزات، مثل السفن الأسرع أو الأسلحة الأكثر فعالية، ولكن على حساب الإحصائيات الدفاعية أو استجابة كل مركبة. بمجرد الانتهاء من مهمتك، سيكون لديك خيار الانتظار لإصلاح أسطولك وتحميل الموارد. لكن القيام بذلك يخاطر بأن يطغى عليك العدو بسرعة، مما يزيد باستمرار من شدة هجومه كلما طالت فترة وجودك. بمجرد الانتهاء من الأهداف، سيتحرك زر القفز الكبير فوق شاشتك، مما يشجعك على الابتعاد عن المراوغة.



من الممكن لعب ألعاب الحرب منفردًا، لكنني لا أوصي بها. إنه أكثر متعة بكثير مع الآخرين، مع مزيد من التركيز على التنسيق والتعاون. باعتباري من الأشخاص الذين يكرهون أي لعبة متعددة اللاعبين، فهذه إحدى الأوقات النادرة التي أفضل فيها اللعب مع الأصدقاء. ناهيك عن أن War Games هي نوع من الخبرة حيث يكون من الجيد حقًا مشاركة العبء العقلي.

ليس من الواضح إلى أي مدى تشير ألعاب الحرب إلى الطريقة التي ستلعب بها لعبة Homeworld 3 نفسها، لكن من الصعب عدم الرغبة في التوصل إلى نتيجة. إذا كان لديك عقود من الذاكرة العضلية، فإن الاختلافات هنا ستكون أكثر من مجرد صراخ، على الأقل على المدى القصير. إنها تستفيد من ما يقرب من 20 عامًا من التحسينات، مع رسومات ممتازة تميل بشكل أكبر إلى جماليات الخيال العلمي في السبعينيات التي أشارت إليها الألعاب دائمًا. جزء واحد من تطور Homeworld 3 هو القتال، الذي لا يحدث في الفضاء المفتوح ولكن بين بقايا الهياكل الفضائية الضخمة المدمرة. هذا هو المكان الذي كافحت فيه أكثر من غيره: من الصعب التعرف على وخزات الدبوس الخاصة بسفنك مقابل نسيج هذه الخلفيات الرائعة.



إن الإعلان عن War Games ليس سوى جزء واحد من سلسلة من الإعلانات لإثارة الضجة حول إطلاق Homeworld 3. (السلسلة السابقة لسلسلة Deserts of Kharak متاحة حاليًا مجانًا على متجر Epic Games Store.) وقد أوضح أحدث مقطع دعائي للقصة شكل الحبكة، التي تدور أحداثها بعد جيل من أحداث Homeworld 2. إن فتح بوابات الفضاء الفائق يبشر بعصر جديد وجريء من السلام. والازدهار، ولكن لم يكن الجميع سعداء بهذا الوضع. أدت سلسلة من السفن المفقودة والحالات الشاذة إلى تحقيق كاران سجيت وفخر هيجارا، لكن السفينة لم تعد أبدًا. الآن، بعد عدة سنوات، سيتم تثبيت قيادة الأسطول الجديدة Imogen S'Jet في سفينة أم جديدة، لكن رحلة الابتزاز الخاصة بها تمت مقاطعتها من قبل عدو جديد، المتجسد.



تعمل Homeworld 3 على توسيع نطاق تركيزها السردي للنظر في كيفية تأثير كل هذا على الأشخاص الموجودين أسفل القمة. وعدت Blackbird Interactive بأننا سنرى داخل السفينة الأم لأول مرة وكيف تؤثر هذه المهام على الأفراد الذين يتم إرسالهم لمحاربتهم. الشخصية الجديدة Isaac Paktu هي قائد معركة متمرس سيقود المهام، وسيقوم هو وإيموجين بتجسيد قصصهما الخلفية من خلال قصص قصيرة منشورة على موقع Homeworld الإلكتروني. نظرًا للطريقة العقيمة التي كانت تستخدمها قيادة الأسطول القديمة لإعلامك بالوحدة المفقودة، فإن منح الشخصيات الموجودة في الخطوط الأمامية مزيدًا من التطوير من شأنه أن يساعد في تعزيز المخاطر.

أما بالنسبة لألعاب الحرب، فيمكنك أن تتخيل مزيجها من التعاون ستنتشر الحصة والعقاب بجزء صغير ولكن متشدد للغاية من قاعدة المعجبين.