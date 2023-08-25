أختتمت إدارة شباب الغنايم فعاليات دورى الأندية والأحياء الشعبية والساحات الرياضية في خماسي القدم بنين وتنس الطاولة، على ملاعب مركز شباب الغنايم. تم تنظيم هذا الدوري بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة بأسيوط والإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت توجيهات دكتور علاء جاد وكيل الوزارة، وبمتابعة أحمد السويفى وكيل المديرية للرياضة.

شهدت مباريات الختام منافسات قوية بين الفرق المشاركة. وفاز مركز شباب أولاد محمد بالمركز الأول، وحصل مركز شباب حي بحرى الغنايم على المركز الثاني في فئة خماسي كرة القدم. أما في لعبة تنس الطاولة، فقد واصل لاعبو مركز شباب حي بحرى تألقهم حيث حصد كلاً من اللاعبين عبد الرحمن منتصر ومعاذ منتصر المركز الأول والثاني على التوالي.

يأتي تنظيم هذا الدوري في إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة لتوسيع قاعدة ممارسي الرياضة وجعلها أسلوب حياة، بالإضافة إلى اكتشاف الموهوبين رياضيًا في مختلف الألعاب ومنحهم فرصة الانضمام إلى المنتخبات القومية. يهدف ذلك إلى تشجيع المشاركة الرياضية وتطوير القدرات والمواهب الشابة في مجالات متنوعة، وتعزيز الروح الرياضية والتنافسية بين الشباب في المجتمع.

خماسي كرة القدم يفوز مراكز شباب أولاد محمد بالأول وبحرى الغنايم بالثاني

خماسي كرة القدم يفوز مراكز شباب أولاد محمد بالأول وبحرى الغنايم بالثاني

خماسي كرة القدم يفوز مراكز شباب أولاد محمد بالأول وبحرى الغنايم بالثاني

خماسي كرة القدم يفوز مراكز شباب أولاد محمد بالأول وبحرى الغنايم بالثاني

خماسي كرة القدم يفوز مراكز شباب أولاد محمد بالأول وبحرى الغنايم بالثاني

خماسي كرة القدم يفوز مراكز شباب أولاد محمد بالأول وبحرى الغنايم بالثاني

خماسي كرة القدم يفوز مراكز شباب أولاد محمد بالأول وبحرى الغنايم بالثاني

خماسي كرة القدم يفوز مراكز شباب أولاد محمد بالأول وبحرى الغنايم بالثاني

خماسي كرة القدم يفوز مراكز شباب أولاد محمد بالأول وبحرى الغنايم بالثاني

خماسي كرة القدم يفوز مراكز شباب أولاد محمد بالأول وبحرى الغنايم بالثاني

خماسي كرة القدم يفوز مراكز شباب أولاد محمد بالأول وبحرى الغنايم بالثاني

خماسي كرة القدم يفوز مراكز شباب أولاد محمد بالأول وبحرى الغنايم بالثاني