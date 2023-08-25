الباز يوجه رسالة لـ محمد صلاح قبل قرار الانتقال للدوري السعودي (شاهد)

وجه الإعلامي الدكتور محمد الباز، رسالة للنجم محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني قبل الانتقال للدوري السعودي وتحديدا نادي اتحاد جدة.

وقال "الباز" خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الجمعة، إنه لا يتوافر معلومات حقيقية ومؤكدة حتى الآن عن انتقال اللاعب المصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي.

وأكد أن عشاق ومحبي محمد صلاح لهم الحق في الحديث عن تواجده في الدوري الإنجليزي أو الانتقال إلى الدوري السعودي، حيث يرغب محبي اللاعب محمد صلاح أن يظل في نقطة الضوء اللامعة دون النظر إلى الجهة المالية.

وأشار الباز إلى أنه لا يستطيع أحمد نكران أن من حق محمد صلاح أن يختار الجهة التي سوف تؤهله بقوة إلى الحصول على لقب أفضل لاعب في العالم.

وأكمل : "على صلاح التفكير جيداً بحديث الجمهور في البقاء في ليفربول وألا يكون مجرد سلعة يتم تداولها بين الأندية".

وواصل الباز: "أطالب محمد صلاح الاستماع للجمهور وأن يبعد تفكيره عن الأضواء والمال، وأن يركز فقط في حديث محبيه وفي السير على الطريق الذي يجعله يحقق المزيد من التقدم والألقاب".

عرض اتحاد جدة لـ صلاح يتصدر عناوين الصحف والمواقع الإنجليزية

سلطت الصحف الإنجليزية صباح اليوم الجمعة، الضوء على عرض اتحاد جدة السعودي حول ضم محمد صلاح نجم الريدز، ومحاولة إدارة ليفربول الإبقاء على الفرعون المصري.

وسافر أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة إلى لندن منذ أيام من أجل إتمام صفقة جابرييل مدافع آرسنال، بالإضافة لتكثيف المفاوضات مع ممثلي محمد صلاح، وناديه ليفربول بشأن التعاقد مع قائد منتخب مصر.

وكان "صلاح" وقع على عقد جديد مع ليفربول في الصيف الماضي، حتى صيف 2025.

كتبت صحيفة "تلجراف"، "ليفربول يحذر السعوديين بشأن صلاح..."مو" ليس للبيع.

فيما عنونت صحيفة "تايمز"، " السعوديون لديهم رغبة في ضم صلاح..الدوري المنافس يستعد لجعله اللاعب الأعلى أجرا في العالم.

بينما كتبت صحيفة "ديلي ستار"، أن ليفربول سيغير اتجاه أي عروض سعودية لـ "مو" في إشارة لرفض الريدز التفريط فيه.