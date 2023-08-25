"شباب أسيوط" تواصل الندوات التوعوية حول التصدي للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية

واصلت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بالتعاون مع جهاز شؤون البيئه سلسله الندوات التوعوية حول التصدي للحرق المكشوف للمخلفات الزراعيه وأثرة على الصحه والبيئة، وكذلك الحفاظ على نهر النيل من التلوث لرفع الوعي البيئي لدى الشباب بالقضايا البيئيه والمشاركه الفعاله في حمايه ونظافة البيئه

وذلك بمشاركه اكثر من 50 شاب وفتاه داخل مراكز شباب (المعصره ،اسيوط الجديده، الفتح ،ابنوب)

اكد المحاضرين على ضرورة تضافر الجهود لمواجهه التغيرات المناخيه الناتجه عن التلوث البيئي وكذلك الحث على إعاده تدوير المخلفات بدلا من حرقها والفصل من المنبع والإستفادة منها مره اخرى

تهدف الندوه الى زياده وعي الشباب بالمشكلات البيئيه المحيطه بهم باعتبار ان الشباب هم طاقه المجتمع القادره على احداث التغيير في مجتمعاتهم وفيما من حولهم ٠

حاضر اللقاءات المهندس باسم انور توفيق كبير باحثين بفرع جهاز شؤون البيئه، نهى همام اداره الاعلام والتوعيه

ياتي ذلك تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وتوجيهات الدكتورعلاء جاد وكيل الوزاره ومتابعه عادل فؤاد وكيل المديريه للشباب

رياضة أسيوط: تواصل الندوات التوعوية حول "التصدي للحرق المكشوف للمخلفات الزراعيه وأثاره"

رياضة أسيوط: تواصل الندوات التوعوية حول "التصدي للحرق المكشوف للمخلفات الزراعيه وأثاره"

رياضة أسيوط: تواصل الندوات التوعوية حول "التصدي للحرق المكشوف للمخلفات الزراعيه وأثاره"

رياضة أسيوط: تواصل الندوات التوعوية حول "التصدي للحرق المكشوف للمخلفات الزراعيه وأثاره"