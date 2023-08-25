تشيلسي يتقدم بهدف ستيرلينج على لوتون تاون بالشوط الأول

تفوق نادي تشيلسي في الشوط الأول على ضيفه لوتون تاون بهدف سجله رحيم ستيرلينج في المباراة المقامة بينهما على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز في إطار الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي.

جاء هدف رحيم ستيرلينج في الدقيقة السابعة عشرة من الشوط الأول.

و يدخل تشيلسي اللقاء في ظروف صعبة بعد بدايتهم المخيبة للآمال في أول مباراتين بالمسابقة، حيث تعادل الفريق في اللقاء الأول على ملعبه أمام ليفربول قبل أن يسقط بثلاثية في مواجهة وستهام.

ويأمل ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للبلوز في تحقيق فوزه الأول مع الفريق لإستعادة توازنه المفقود،فيما خاض لوتون مباراة وحيدة حتى الآن في الاسبوع الأول أمام برايتون وخسرها برباعية قبل أن تتأجل مباراته الثانية مع بيرنلي

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: سانشيز.

في الدفاع: ديساسي، سيلفا، كولويل ومالو جوستو.

في الوسط: إنزو، كالاجير وكايسيدو.

في الهجوم: بن تشلويل، سترلينج وجاكسون.