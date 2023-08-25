واصلت مديرية الشباب والرياضة في مصر جهودها في تنفيذ مبادرة "صيف شبابنا"، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني، وعقدت الإدارة لقاءات تعريفية بالبرلمان والحياة النيابية خلال يومي الخميس والجمعة، 24 و25 من أغسطس.

انطلقت فعاليات المبادرة في اللقاء الثامن، الذي أُقيم في مركز شباب أبنوب، بمشاركة 100 طالب من طلائع الهيئات الشبابية التابعة لإدارة أبنوب. بدأ البرنامج بشرح إطار نظري حول تاريخ الحياة النيابية في مصر، يليه تعريف بالبرلمان وأهميته ووظائفه، بالإضافة إلى قواعد العمل البرلماني ولجانه النوعية وأدوات الرقابة البرلمانية وصفات وخصائص البرلماني الناجح. قدم الدكتور محمد حسن محمد سيد، الذي يعمل في قسم المالية العامة بكلية الحقوق، هذا اللقاء.

استكمل البرنامج فعالياته في اليوم الثاني في مركز النواورة، حيث تم تدريب الشباب على نموذج محاكاة لمجلس النواب من خلال أحد الكوادر البرلمانية في وزارة الشباب والرياضة، وذلك بإشراف كلا من الكادر البرلماني مصطفى ممدوح ورئيسة الهيئة البرلمانية وزارة الشباب والرياضة وائل عبد الناصر.

تأتي هذه المبادرة تأكيدًا على حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز مهارات ومعرفة طلائع وشباب البرلمان في مصر، حول الحياة النيابية والسياسية في البلاد، من خلال توفير أساتذة متخصصين في مجال العلوم السياسية.

تنفذ هذه المبادرة برعاية وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، وبتوجيهات الدكتور علاء جاد، وكيل الوزارة، بالإضافة إلى متابعة عادل فؤاد، وكيل المديرية للشباب

قطار اللقاءات التعريفية بالبرلمان والحياة النيابية يصل إدارة أبنوب

قطار اللقاءات التعريفية بالبرلمان والحياة النيابية يصل إدارة أبنوب

قطار اللقاءات التعريفية بالبرلمان والحياة النيابية يصل إدارة أبنوب

قطار اللقاءات التعريفية بالبرلمان والحياة النيابية يصل إدارة أبنوب

قطار اللقاءات التعريفية بالبرلمان والحياة النيابية يصل إدارة أبنوب