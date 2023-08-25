وفاة 12 شخصًا على الأقل في تدافع بــ مدغشقر

توفى حوالي 12 شخصا على الأقل اليوم الجمعة في مدغشقر، في حادث تدافع عند مدخل استاد رياضي في العاصمة ، دون معرفة سبب التدافع.

وقع الحادث عند مدخل استاد باريا في أنتاناناريفو، حيث كان حوالي 50 ألف شخص يتجمعون لحضور حفل افتتاح النسخة الحادية عشرة من دورة ألعاب جزر المحيط الهندي.

وقال مصدر أمام أحد مستشفيات العاصمة، الذي تمّ نقل مصابين إليه،الحصيلة غير النهائية هي 12 قتيلا" وما يصل إلى 80 جريحا.

و دعا الرئيس أندري راجولينا الذي كان حاضرا في حفل الافتتاح، إلى الوقوف دقيقة صمت حدادا على الضحايا.

وقال في كلمة متلفزة: نحن زهاء 50 ألف شخص حاضرون في الاستاد، لكن وقع حدث مأسوي بسبب التدافع، سقط قتلى وجرحى عند المدخل.

وحضرت إلى المكان فرق من الشرطة والدرك والإسعاف.

وتستضيف مدغشقر هذا العام دورة ألعاب جزر المحيط الهندي التي تقام مرة كل أربعة أعوام، وتستمر حتى الثالث من سبتمبر.