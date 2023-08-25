اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية بمركز شباب مدينة الفتح بأسيوط

تواصلت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، تحت إشراف الإدارة العامة للهيئات، بعمليات انعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد أو استكمال عضوية مجالس الإدارة لدورة 2027/2023 لمراكز الشباب.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل الوزارة رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وبمتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب، تمت إجراءات الجمعية العمومية العادية المنعقدة يوم الجمعة.

تهدف هذه الاجتماعات إلى مناقشة جدول الأعمال واستكمال أعضاء مجلس الإدارة بانتخاب منصب أمين الصندوق لمركز شباب "الفتح" التابع لإدارة الفتح.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات، بالإضافة إلى دكتور محمد السباعي مدير إدارة الهيئات، وعاطف محمد.

بدأت أعمال الجمعية في تمام الساعة التاسعة صباحًا واستمرت حتى السابعة مساءً، وشارك في عملية التصويت 65 عضوًا من إجمالي 165 عضوًا لديهم حق التصويت في الجمعية.

تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لإنعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب، وفقًا للوائح النظام الأساسي للهيئات الشبابية.

أكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية بمركز شباب مدينة الفتح

أكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية بمركز شباب مدينة الفتح

أكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية بمركز شباب مدينة الفتح

أكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية بمركز شباب مدينة الفتح

أكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية بمركز شباب مدينة الفتح

أكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية بمركز شباب مدينة الفتح