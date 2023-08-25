صفقة النصر الجديدة مهددة بالرحيل في الميركاتو الحالي

فجرت شبكة قنوات ssc السعودية، مفاجأة كبيرة بشأن مصير الظهير البرازيلي أليكيس تيليس، لاعب نادي النصر.

وتعاقد نادي النصر السعودي مع تيليس في الميركاتو الحالي قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن الظهير الأيسر تعرض لإصابة قوية خلال مباراة شباب أهلي دبي في دوري أبطال اسيا.

وذكر مراسل ssc أن تيليس ربما يغادر صفوف النصر هذا الموسم والخروج من قائمة الفريق، طالما موسم الانتقالات لازال جاريًا.

ويعانى فريق الكرة الأول بنادى النصر السعودي، من غيابات كثيره تضرب القوام الأساسي للفريق، قبل لقاء اليوم أمام الفتح، أبرزها عبد الإله العمري، بسبب آلام في الفم،عبدالله مادو، وعلي لاجامي، وسيكون فوفانا، وأندرسون تاليسكا، بسبب الإصابة.

ويدخل النصر مباراة اليوم وهو يتواجد في المراكز الأخيرة بجدول ترتيب البطولة بدون رصيد من النقاط ، حيث تلقي العالمي الهزيمة في أول مباراتين له في المسابقة أمام كلا من التعاون والأتفاق.

فيما يأتي الفتح في المركز السادس برصيد أربع نقاط جمعهم من الفوز في مباراة والتعادل في الأخري.