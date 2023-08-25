أقام مدير الإدارة الصحية بالقوصية، الدكتور خالد علي عبدالعال، قافلة طبية مجانية في قرية عرب الجهمة وذلك على مدار يومين. كان اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية، قد شارك الدكتور خالد في الإشراف على القافلة التي شهدت تردداً عالياً من أهالي القرية خلال فعالياتها

تضمنت القافلة الطبية تقديم خدمات طبية متنوعة لجميع التخصصات بما في ذلك باطنة الأطفال، والجلدية وجراحة الأطفال وجراحة المسالك والأمراض النسائية وتنظيم الأسرة وأسنان. وتوفرت أيضًا خدمات التحاليل المخبرية والأشعة والعلاج بشكل مجاني للمستفيدين.

لقد تضمنت القافلة المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" وذلك تلبية لأهدافها واستدامتها في توفير الرعاية الصحية للمواطنين. كما قُدِّمت خدمات التثقيف الصحي وتوعية المواطنين لرفع مستوى الوعي الصحي وتوجيههم للاستفادة من المبادرات الرئاسية وتنظيم الأسرة.

قامت مسؤولة الثقافة الصحية في الإدارة، رشا أبادير، بتنفيذ مجموعة من الندوات التثقيفية حول تنظيم الأسرة والمبادرات الرئاسية، والتغذية السليمة، وصحة المرأة، والفيروسات الكبدية.

وجه الدكتور خالد فريق العمل على ضرورة تعاونهم جميعًا وتكاتف أدوارهم معًا وتكاملها نحو تسهيل سبل تقديم خدمة مميزة في صورة مميزة لأهالي القرية. تعكس هذه القافلة الجهود الحثيثة للسلطات الصحية من أجل القضاء على التحديات الصحية في المناطق النائية وتحقيق التنمية الشاملة في المجتمع.

قافلة طبية مجانية في قرية عرب الجهمة بالقوصية

قافلة طبية مجانية في قرية عرب الجهمة بالقوصية

قافلة طبية مجانية في قرية عرب الجهمة بالقوصية

قافلة طبية مجانية في قرية عرب الجهمة بالقوصية

قافلة طبية مجانية في قرية عرب الجهمة بالقوصية

قافلة طبية مجانية في قرية عرب الجهمة بالقوصية

قافلة طبية مجانية في قرية عرب الجهمة بالقوصية

قافلة طبية مجانية في قرية عرب الجهمة بالقوصية

قافلة طبية مجانية في قرية عرب الجهمة بالقوصية

قافلة طبية مجانية في قرية عرب الجهمة بالقوصية

قافلة طبية مجانية في قرية عرب الجهمة بالقوصية

قافلة طبية مجانية في قرية عرب الجهمة بالقوصية

قافلة طبية مجانية في قرية عرب الجهمة بالقوصية

قافلة طبية مجانية في قرية عرب الجهمة بالقوصية

قافلة طبية مجانية في قرية عرب الجهمة بالقوصية

قافلة طبية مجانية في قرية عرب الجهمة بالقوصية

قافلة طبية مجانية في قرية عرب الجهمة بالقوصية

قافلة طبية مجانية في قرية عرب الجهمة بالقوصية

قافلة طبية مجانية في قرية عرب الجهمة بالقوصية