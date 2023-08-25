محمد علي خير: العروص السعودية الخرافية لـ محمد صلاح تدعو للفخر (فيديو)

كشف الإعلامي محمد علي خير، عن تطور هام في مفاوضات النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي مع نادي اتحاد جدة السعودي، والذي يرغب بقوة في الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ضوء استقطاب الدوري السعودي في الفترة الراهنة لأبرز النجوم في العالم.

تفاصيل جديدة في عرض اتحاد جدة للحصول على خدمات محمد صلاح

وقال "خير"، خلال تقديمه برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر قناة المحور، إن محمد صلاح أمام عرض ضخم جدا بـ 300 مليون يورو في الوقت الحالي، وفي حالة إتمام الصفقة وانتقال اللاعب لصفوف الدوري السعودي سيكون اللاعب الأغلى في البطولة في الوقت الحالي.

وأضاف محمد علي خير، أنه سعيد وفخور بالنجم المصري محمد صلاح وأن هناك نجم رياضي من داخل مصر تتهافت عليه الأندية، بمبالغ ضخمة للغاية للحصول على خدماته، موضحا أنه لا يشغله إن كان نادي الاتحاد السعودي سيحصل على خدمات اللاعب أم لا، بقدر الفخر الكبير للمصريين بما قدمه محمد صلاح في مسيرته في الفترة الحالية.

وواصل أنه يجب الفخر أن هناك شاب مصري بإرادته منفردًا، “محدش لي فضل على الراجل ده في حاجة، هو اللي بنى نفسه بنفسه، محمد صلاح هو اللي نجح واهتم بنفسه”.

وأوضح، أن هناك عشرات اللاعبين المصريين احترفوا بالخارج لم يستطع أحد تقديم ما قدمه النجم المصري مو صلاح.

وتابع: "محمد صلاح صاحب الفضل الأول بعد ربنا- سبحانه وتعالى- هو ووالده اللي آمن بموهبته، واللي دبر له الـ 50 قرش؛ ليخرج من محافظة الغربية، ويتواجد في المقاولون العرب، لغاية رحلته التي انتهت حاليا بتواجده في صفوف نادي ليفربول".