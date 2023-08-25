كريستيانو رونالدو يعزز تقدم النصر بهدف ثالث في شباك الفتح

عزز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تقدم نادي النصر بهدف ثالث في شباك الفتح في المباراة القائمة بينهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف رونالدو في الدقيقة 55 من عمر المباراة وكان رونالدو قد سجل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 38 بينما افتتح ساديو ماني الأهداف في الدقيقة 27.

ويعانى فريق الكرة الأول بنادى النصر السعودي، من غيابات كثيره تضرب القوام الأساسي للفريق، قبل لقاء اليوم أمام الفتح، أبرزها عبد الإله العمري، بسبب آلام في الفم،عبدالله مادو، وعلي لاجامي، وسيكون فوفانا، وأندرسون تاليسكا، بسبب الإصابة.

ويدخل النصر مباراة اليوم وهو يتواجد في المراكز الأخيرة بجدول ترتيب البطولة بدون رصيد من النقاط ، حيث تلقي العالمي الهزيمة في أول مباراتين له في المسابقة أمام كلا من التعاون والأتفاق.

فيما يأتي الفتح في المركز السادس برصيد أربع نقاط جمعهم من الفوز في مباراة والتعادل في الأخري.