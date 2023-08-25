وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا يطلقان فعاليات الدورة 31 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

مهرجان القلعة .. وسط حضور جماهيري لافت، افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة الـ 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والمهداة إلى الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الأوبرا الأسبق والمقامة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة.



ويستمر مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء حتى الخميس 7 سبتمبر 2023، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء والإنشاد.

إقبال يفرح

من ناحيتها، قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن حضور الجمهور فاق التوقعات، وطبعنا 4 آلاف تذكرة نفذت كلها وتم تزويد عدد الكراسى لزيادة عدد الجمهور، وهو إقبال يفرح وله زخم كبير لم نتوقعه يوم الافتتاح.

وأضافت وزيرة الثقافة: بنفرح لما نلاقى الجمهور فرحان وبنشعر بأن المجهود لم يضيع... لدينا حفلات كثيرة على مدار 14 يوما، وهي 40 حفلة وقد يتم إحياء أكثر من حفلة فى اليوم، وهناك مواهب جديدة من دار الأوبرا بالإضافة للفنانين العرب والمصريين، ومجموعة من الحفلات الموسيقية.

وتابعت: راعينا التنوع بالمهرجان لتقديم أكبر كم من الأذواق فى الموسيقى المختلفة ونراعى جميع المستويات فى أسعار التذاكر لأن هذا المهرجان معني بالجماهير العريضة، وراعينا ألا يزيد سعر التذكرة دخول القلعة (60 جنيهاً).

برنامج فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى

ويفتتح برنامج فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته 31، بتكريم عدد من الشخصيات لها إسهامات إيجابية بمجال العمل، يليه حفل الفنان مدحت صالح، والفنانة فايا يونان.

كما تضم الفعاليات التي تقام على مدار 14 يومًا حفلات: "نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، منى بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، غالية بن علي، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو محمد الموجي، علي الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست، وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن، بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا، بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبدالعزيز، كورال مركز تنمية المواهب".

ويختتم المهرجان فعالياته بحفل الموسيقار عمر خيرت، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو ناير ناجي.