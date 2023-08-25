الجمعة 25 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس سيدة طعنت زوجها داخل كمبوند ببدر

محكمة
محكمة

 

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال التحريات التكميلية بواقعة اتهام مديرة تسويق بطعن زوجها بسكين في قلبه داخل كمبوند شهير بمدينة بدر بالقاهرة بسبب خلافات بينهما.

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النيابة تباشر التحقيق في العثور علي جثمان شخص في بدر

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ضبط سائق صدم طفلا فى بدر

حبس سيدة   طعنت زوجها داخل كمبوند ببدر 

وكانت مديرة تسويق أقدمت على طعن زوجها بسكين أسفل القلب، داخل فيلتهم بأحد الكمبوندات بمدينة بدر بمحافظة القاهرة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات بوصول مهندس مصاب بطعنة أسفل القلب وحالته حرجة، وبسؤال الزوجة، وتعمل مديرة تسويق بشركة شهيرة، ادعت قيام ملثمين باقتحام الفيلا وطعن زوجها.

وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أنها وراء ارتكاب الواقعة بعد مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قامت على إثرها المتهمة بطعن زوجها، وألقي القبض على المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حبس  تشكيل عصابي لسرقة أسلاك كهربائية بمدينة نصر

كما أمرت نيابة مدينة نصر، بتفريغ كاميرات المراقبة بواقعة اتهام شخصين بإضرام النيران بأسلاك كهربائية بالقاهرة وذلك لكشف ملابسات الحادث.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا قيام شخصين بإضرام النيران بأسلاك كهربائية بقطعة أرض بمنطقة مدينة نصر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (مقيمين بدائرة القسم).. وبمواجهتهما اعترفا بإضرام النيران ببعض الأسلاك الكهربائية سبق سرقتها من داخل أحد المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبيعها لشخصين (مالك مخزن "له معلومات جنائية"، وآخر - مقيمان بدائرة القسم) تم ضبطهما.

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