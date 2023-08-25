حسان تمبكتي يستعد للظهور الأول مع الهلال أمام الاتفاق

يستعد حسان تمبكتي الوافد الجديد لصفوف نادي الهلال السعودي للظهور الأول مع الأزرق بعد انضمامه قبل أيام قليلة من الشباب لمدة 4 مواسم في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وشارك تمبكتي في التدريبات الجماعية لفريق الهلال اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة الاتفاق.

ويخوض الهلال مباراته الرابعة في الموسم الحالي بالدوري السعودي أمام الاتفاق، مساء الاثنين المقبل.

وكان تمبكتي قد تعرض للاصابة في أولى مباريات دوري روشن بقميص الشباب ضد الأخدود.

حقق فريق نادي الهلال الانتصار على نادي الرائد بأربعة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد الملك عبدالله ببريدة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024.

تمكن الهلال من تسجيل ثلاثة أهداف عن طريق الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 42 من الشوط الاول وهو أول أهداف اللاعب بقميص الزعيم.

شهد الشوط الثاني هدف أول لسالم الدوسري وثاني لأزرق الرياض في الدقيقة 56 عن طريق ضربة جزاء، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثالث لـ الهلال والثاني الشخصي له في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، وأضاف عبدالله الحمدان الهدف الرابع في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

وشهدت الدقيقة 76 بطاقة حمراء على اللاعب سيرجي سافيتش، بالإضافة إلى بطاقة حمراء ثانية في المباراة كانت على اللاعب عمر جونزاليس في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

شهد الشوط الثاني هدف أول لسالم الدوسري وثاني لأزرق الرياض في الدقيقة 56 عن طريق ضربة جزاء، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثالث لـ الهلال والثاني الشخصي له في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، وأضاف عبدالله الحمدان الهدف الرابع في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.