حيلة غريبة من بلده فرنسية.. خطوط الطرق المتداخلة

اعتمدت إحدى البلاد الصغيرة في غرب فرنسا، على رسم خطوط بيضاء متداخلة على أرضية الطرق، وذلك بدلًا من الشكل المعتاد عليه على الطرق وهو رسم الطرق المستقيمة، وتأتي هذه الخطوط من أجل إرباك سائقي السيارات خلال السير على الطرق، وتقليل من سرعة السيارة منعًا لحدوث الحوادث.

ورغم من الحيلة التي اعتادت عليها السلطات في إحدى البلاد الصغيرة في فرنسا، إلا أنه من الممكن أن تصل سرعة السيارات ما يقرب عددهم من 2300 سيارة إلى أكثر من 100 كم/ساعة، رغم تحديد سرعة السيارة عند 30 كم/ساعة.

و توصلت السلطات المحلية إلى فكرة استخدام علامات الطريق المتداخلة على شكل خطوط متداخلة ومتواصلة، ومن المثير للاهتمام أن الاستراتيجية أدت الغرض منها، وذلك من أجل حث السائقين على إبطاء السرعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، عدد من الصور لطرق موجود عليها خطوط بيضاء متداخلة، وتركت صور علامات الطريق الغريبة الكثير من الحيرة في نفوس المواطنون.

علامات الطريق المتداخلة عمداً بدأت العمل في يوم الانتهاء منها، حيث أظهرت البيانات انخفاضًا كبيرًا في سرعات سائقي السيارات، وذلك حسبما أفاد به نائب رئيس بلدية لوار أوثيون والمسؤول عن التنمية المحلية.