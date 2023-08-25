ثنائية رونالدو وماني تمنح النصر التقدم على الفتح بالشوط الأول

أنهى نادي النصر الشوط الأول من مباراته أمام الفتح متقدما بثنائية سجلها كريستيانو رونالدو وساديو ماني، في اللقاء المقام بينهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الدوري السعودي.

سجل ساديو ماني الهدف الأول للنصر في الدقيقة 27 ثم عزز كريستيانو رونالدو بهدف ثان في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.

ويعانى فريق الكرة الأول بنادى النصر السعودي، من غيابات كثيره تضرب القوام الأساسي للفريق، قبل لقاء اليوم أمام الفتح، أبرزها عبد الإله العمري، بسبب آلام في الفم،عبدالله مادو، وعلي لاجامي، وسيكون فوفانا، وأندرسون تاليسكا، بسبب الإصابة.

ويدخل النصر مباراة اليوم وهو يتواجد في المراكز الأخيرة بجدول ترتيب البطولة بدون رصيد من النقاط ، حيث تلقي العالمي الهزيمة في أول مباراتين له في المسابقة أمام كلا من التعاون والأتفاق.

فيما يأتي الفتح في المركز السادس برصيد أربع نقاط جمعهم من الفوز في مباراة والتعادل في الأخري.