وزير الخارجية الإماراتي يُعلق على انضمام بلاده لـ "بريكس"

شكر وزير خارجية الإمارات، "عبد الله بن زايد آل نهيان"، الأعضاء المؤسسين لـ"مجموعة بريكس" على انضمام بلاده للمجموعة، قائلاً إن الانضمام يُجسد نهج الشراكة وروح الصداقة الراسخة لدى "بريكس".

وأعلنت الإمارات العربية المتحدة انضمامها إلى "مجموعة بريكس" بعد مصادقة الدول الخمس المؤسّسة وقالت: "يعكس الانضمام حرص أبو ظبي على التعددية في دعم السلام وتنمية ورفاهية الشعوب والأمم في العالم".

وجاءت هذه المصادقة على طلب الإمارات الانضمام إلى عضوية المجموعة، خلال اجتماع زعماء الدول الخمس في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس في جوهانسبرغ لحضور القمة الـ 15 لمجموعة بريكس.

الإمارات تلتزم بالعمل متعدد الأطراف والحوار البناء

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن دولة الإمارات تلتزم بالعمل متعدد الأطراف والحوار البناء الذي يتم تعزيزه من خلال المنصات الفاعلة التي تمثل الاقتصادات النامية والناشئة على المستوى الدولي.

وأضاف وزير الخارجية الإمارتي تعليقاً على انضمام الإمارات إلى "مجموعة بريكس": "يشكل هذا التطور جزءاً من أولويات دولة الإمارات في تعزيز الحوار البنّاء من خلال منصات فاعلة تمثل اقتصاديات الدول النامية والناشئة، والتركيز على الرخاء الاقتصادي على المدى الطويل والحفاظ على علاقات استراتيجية واقتصادية متوازنة - بما في ذلك مع المنظمات الدولية - في نظام عالمي دائم التطور".

وقال: "تؤكد دولة الإمارات باستمرار على أهمية التعددية في دعم السلام والأمن والتنمية عالمياً."

من جانبه، قال وزير الدولة الإماراتي شخبوط بن نهيان آل نهيان: "نثمن موافقة قادة مجموعة "بريكس" على ضم دولة الإمارات إلى هذه المجموعة المهمة، اعتباراً من يناير 2024، ونعتز بثقتها في هذا الصدد"

من جهته، قال وزير الدولة أحمد الصايغ: "لقد عملت دولة الإمارات خلال العقودِ الخمسة الماضية على تعزيزِ الشراكات الدولية، ويعكس انضمامها إلى بريكس نهجها المنفتح على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية الدولية".

بدورها، قالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي: "ترى الدولة بأن مستقبل الأمن والازدهار العالمي يعتمد على شراكات قوية وتعاون على المستوى الدولي، والتزام مشترك بتحقيق الاستقرار والتنمية".

هذا وقد أعرب رئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، يوم أمس الخميس، عن تقديره لموافقة مجموعة "بريكس" على ضم بلاده إلى المجموعة.

وقال في تغريدة على منصة "X"، "نقدر موافقة قادة مجموعة "بريكس" على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة".

وكانت مجموعة "بريكس" دعت في قمتها في جنوب إفريقيا، يوم الخميس، 6 دول للانضمام إليها، وشملت القائمة 3 دول عربية وهي السعودية والإمارات ومصر.