قالت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، إنه تم إطلاق صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا "الواقعة في شرق أوروبا"، مُحذرة من ضربات جوية روسية قوية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم أن بحريتها وجهت ضربة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من البحر لأحد مواقع البنية التحتية للموانئ الذي يستخدم لمصلحة القوات الأوكرانية.

البنية التحتية والحيوية الأوكرانية

يُشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.

من ناحية أخرى، أكد ضابط المخابرات الأمريكية المتقاعد، "سكوت ريتر"، أن أوكرانيا قد تفقد السيطرة على مقاطعة خاركوف بسبب عدم قدرة القوات الأوكرانية على مواصلة الدفاع، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وقال ريتر: "روسيا لا تصد هجمات القوات الأوكرانية فحسب، بل تشن هجوما أيضا. إنهم يتقدمون في اتجاه كوبيانسك، ويهددون ليس بالسيطرة ليس عليها فحسب، بل أيضا على خاركوف".

واعتبر أنه من غير المرجح أن تتمكن القوات الأوكرانية من أخذ زمام المبادرة، وأن هزيمتها أصبحت أمرا لا مفر منه.