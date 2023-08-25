زوجة شهيد: الرئيس السيسي لو سابنا البلد هتخرب (شاهد)

أعلنت الدكتورة نجلاء سامي، زوجة الشهيد عامر عبد المقصود، نائب مأمور قسم شرطة كرداسة، دعمها للرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبة الشعب باسترجاع أحداث ما بعد ثورة 25 يناير، إذ كانت سيناء مليئة بالعناصر التكفيرية والإرهاب، ولهذا منذ تولي الرئيس السيسي الحكم ساد الأمن والأمان مصر، وهذه الميزة لا يمكن أن تُقدر بثمن.



وأكدت سامي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، اليوم الجمعة، أن العالم يواجه أزمة اقتصادية طاحنة، تتأثر بها جميع دول العالم وليس مصر فقط.

وشارت إلى أن المبادرات المجتمعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي استفاد منها الشعب المصري بالكامل، حيث استفاد الشعب من المبادرات الصحية والتعليمية، كما تم الاستفادة بصورة كبيرة من الطرق والكباري الجديدة التي قام بها الرئيس في جميع أنحاء الجمهورية، وهذه الطرق لعبت دوراً كبيراً في تسهيل عملية التنقل والسفر على المصريين كثيراً.

وواصلت سامي:" إحنا مع الرئيس قلباً وقالباً وربنا يكرمه دنيا وأخرة، السيسي لو ساب البلد دي هتبقى خراب، إحنا مع السيسي ولازم طريق للتنمية يواصل، لازم الرئيس يتقدم للترشح في الانتخابات المقبلة".