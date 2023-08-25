ابنة رئيس أوزبكستان تتولى منصبًا كبيرًا حديث العهد في البلاد

أصدر رئيس جمهورية أوزبكستان، "شوكت ميرضيائيف"، مرسومًا يُقضي بتعيين ابنته سعيدة مستشارة له وهو منصب أساسي تم إنشاؤه حديثا في الجمهورية الواقعة في آسيا الوسطى، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الجمعة.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس أوزبكستان اليوم الجمعة "تعيين سعيدة ميرزيوييفا مستشارة لرئيس أوزبكستان بموجب مرسوم رئاسي"، وجاء ذلك بعد تعديلات في الإدارة الرئاسية تلت إعادة انتخاب ميرزيوييف في يوليو الماضي، وحصوله على 87% من أصوات المقترعين في الانتخابات.

منصب مسؤولة الإعلام في الرئاسة

يُشار إلى أن سعيدة ميرضيائيف من مواليد 1984، تتقن الإنكليزية والروسية، وشغلت حتى الآن منصب مسؤولة الإعلام في الرئاسة التي يتولاها والدها منذ عام 2016.

هذا وينسب إلى ميرضيائيف الفضل في سلسلة إجراءات إصلاحية وتحديثية في كبرى جمهوريات آسيا الوسطى من حيث عدد السكان. وبموجب تعديل دستوري أقر في الربيع الماضي، بات يحق له نظريا الاستمرار في الحكم حتى العام 2037.

هذا وقد أدى شوكت ميرضيائيف، اليمين الدستورية، خلال حفل التنصيب يوم 14 يوليو الماضي وتولى منصبه كرئيس للبلاد بشكل رسمي. وكانت تلك الانتخابات الرئاسية الأولى من نوعها منذ تعديل الدستور وتمديد ولاية رئيس البلاد من 5 إلى 7 سنوات.