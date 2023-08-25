الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدا..الدكتور عبدالسند يمامة: الوفد حزب سياسي كبير ومشاركته واجبة في الانتخابات الرئاسية

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "الدكتور عبدالسند يمامة في حوار مع "القاهرة 24": الوفد حزب سياسي كبير ومشاركته واجبة في الانتخابات الرئاسية 

 

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رئيس الوفد يكشف ملامح برنامجه في الانتخابات الرئاسية (شاهد)

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د. عبدالسند يمامة: أعضاء حزب الوفد جاهزون لتمويل حمتلي الانتخابية (شاهد)

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

 

برنامجي الانتخابي شامل يسعى إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي. ولسنا جمعية خيرية

حملتي الانتخابية لن تكلف خزينة الحزب.. ورجال أعمال وفديون يمولون الحملة

ظهير شعبي قوي يساند الحزب في السباق الرئاسي

د. وجدي زين الدين: عبدالسند يمامة وتفعيل الدستور

ردود أفعال واسعة لانضمام مصر والسعودية والإمارات إلى "البريكس".. الصحف الأفريقية: أمن واستقرار مصر نقطة انطلاق للاستثمارات في القارة السمراء

"معيطط": وجود مصر في "البريكس" يعزز الفرص الاستثمارية 

الاحتلال يفتح النيران على المصلين بالأقصى 

مدرب ليفربول: محمد صلاح ليس للبيع

الأهلي يخوض وديتيتن في النمسا.. ولجنة الزمالك تستبعد 10 مديرين

 

الصفحة الأولى جريدة الوفد 

 

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