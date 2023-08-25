اقرأ غدا..الدكتور عبدالسند يمامة: الوفد حزب سياسي كبير ومشاركته واجبة في الانتخابات الرئاسية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "الدكتور عبدالسند يمامة في حوار مع "القاهرة 24": الوفد حزب سياسي كبير ومشاركته واجبة في الانتخابات الرئاسية

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

برنامجي الانتخابي شامل يسعى إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي. ولسنا جمعية خيرية

حملتي الانتخابية لن تكلف خزينة الحزب.. ورجال أعمال وفديون يمولون الحملة

ظهير شعبي قوي يساند الحزب في السباق الرئاسي

د. وجدي زين الدين: عبدالسند يمامة وتفعيل الدستور

ردود أفعال واسعة لانضمام مصر والسعودية والإمارات إلى "البريكس".. الصحف الأفريقية: أمن واستقرار مصر نقطة انطلاق للاستثمارات في القارة السمراء

"معيطط": وجود مصر في "البريكس" يعزز الفرص الاستثمارية

الاحتلال يفتح النيران على المصلين بالأقصى

مدرب ليفربول: محمد صلاح ليس للبيع

الأهلي يخوض وديتيتن في النمسا.. ولجنة الزمالك تستبعد 10 مديرين