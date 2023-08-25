محام: قانون الأحوال الشخصية لا يلزم بتنفيذ أحكام الرؤية

قال حسام جاد الله، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن قانون الأحوال الشخصية للأسف لم يلزم بتنفيذ أحكام الرؤية، وبمجرد صدور الأحكام يلجأ المتضرر للمحكمة للحصول على تعويض بسبب عدم تنفيذ الحكم.

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وتابع "جاد الله"، خلال حواره مع الإعلامي غلاب الحطاب، برنامج "حوار مع المستشار"، المذاع على فضائية "الصحة والجمال"، أن الخلل الأسري يؤدي إلى وجود تنافر بين الزوجين، وبعض الأمهات تقمن بنقل هذا التنافر إلى الأبناء، مشيرًا إلى أن كل القوانين الخاصة بالأسرة أعدت في الأساس من أجل تحقيق مصلحة الطفل، ولكن للأسف المشاكل الأسرية تضيع الكثير من حقوق الأطفال.

وتمنى أن تحدث تعديلات تشريعية في قانون الأحوال الشخصية، تتيح استضافة الأب لأبنائه، لأن وجود الطفل مع والده يحقق مصلحة الطفل في الحصول على رعاية جيدة.