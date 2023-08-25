5 مراحل يمر بها الشخص المصاب بالسرطان قبل تحديد النوع

تشير مراحل السرطان إلى نوع السرطان الذي يعاني منه الشخص، وحجم الورم الأولي، وما إذا كان السرطان قد انتشر إلى مناطق أخرى من الجسم أم لا.

يمكن أن يختلف مراحل السرطان بين أنواع السرطان ومع ذلك، هناك أنظمة تحديد مراحل يستخدمها الأطباء بشكل متكرر لقياس ووصف وعلاج مجموعة واسعة من أنواع السرطان.

يستخدم الأطباء مراحل السرطان لوصف السرطان من حيث الحجم وما إذا كان قد انتشر أم لا وفقا للمعهد الوطني للسرطان، فإن مراحل السرطان يمكن أن تساعد الطبيب:

التخطيط لأفضل علاج للشخص

التعرف على خطورة السرطان وقدرته على البقاء

المساعدة في العثور على التجارب السريرية التي قد تساعد في العلاج

وتوضح جمعية السرطان الأمريكية أهمية تحديد المراحل للعلاج، وقد تستجيب مرحلة مبكرة من السرطان بشكل جيد للعلاج الإشعاعي أو الجراحة، في حين أن مرحلة لاحقة من السرطان قد تستجيب بشكل أفضل للعلاج الكيميائي، أو العلاج الدوائي المستهدف، أو العلاج المناعي.

مراحل السرطان

يستخدم العديد من المتخصصين في الرعاية الصحية سلسلة بسيطة من خمس مراحل مختلفة لوصف معظم أنواع السرطان ومع زيادة العدد، تزداد أيضًا شدة السرطان، وتنخفض معدلات البقاء على قيد الحياة.

بمجرد أن يقوم الطبيب بتشخيص السرطان، سيستخدم عدة طرق لتصنيف السرطان ومرحلته.

يشير أخصائيو الرعاية الصحية إلى السرطان حسب المرحلة الأولية التي يتم تحديدها عند التشخيص، حتى لو تغير مع مرور الوقت يعد استخدام مرحلة السرطان عند التشخيص نقطة انطلاق لفهم مدى استجابته للعلاج، فضلاً عن معدل البقاء على قيد الحياة بشكل عام.

بالإضافة إلى المراحل المرقمة الموضحة أدناه، قد يصف متخصصو الرعاية الصحية أيضًا السرطان باستخدام أحد المصطلحات التالية:

في الموقع، إذا كانت هناك خلايا غير طبيعية ولكنها لم تنتشر

موضعي، إذا كان السرطان موجودًا ولكن فقط في المكان الذي ظهر فيه لأول مرة

إقليمي، إذا انتشر السرطان إلى الأنسجة أو الأعضاء أو العقد الليمفاوية القريبة

بعيدًا، إذا انتشر السرطان إلى أجزاء بعيدة من الجسم

غير معروف، إذا لم يكن لدى أخصائي الرعاية الصحية معلومات كافية لتصنيف السرطان بشكل كامل

بالإضافة إلى ذلك، ليس كل أنواع السرطان لها مراحل وعلى سبيل المثال، لا يقوم الأطباء بتحديد مرحلة سرطان الدم لأنه سرطان الدم، وبعض أنواع السرطان، مثل سرطان الدماغ، لها نظام تشخيص خاص بها.