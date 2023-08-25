طرق أسيوط الأولى في خطورة الحوادث بالجمهورية.. أنقذوا الأهالي من الموت المحقق

تحتل شبكة الطرق بمحافظة أسيوط المركز الأول في خطورة الحوادث على مستوى الجمهورية حيث أكدت الإحصائيات الأخيرة التي تتعامل مع حوادث الطرق بمصر، صادمتنا الاحصائيات حيث كشف عن تدهور وضع السلامة المرورية في محافظة أسيوط، وأظهرت تلك الاحصائيات أن محافظة أسيوط تحتل المركز الأول في خطورة الحوادث على مستوى الجمهورية.

ووفقًا لتلك الاحصائيات ، وفاة أو اصابة في كل حادث تقريبًا نحو 4.96 شخص، مما يبرز خطورة الشبكة المرورية في المحافظة، ومن بين الطرق التي تعتبر الأكثر خطورة في المحافظة، يأتي طريق أسيوط المنيا الزراعي في صدارة القائمة.

وكشفت أيضا أن أعلى معدلات الحوادث وأعلى عدد من الوفيات تحدث على الطرق غير المقسمة في المحافظة، وتشير الإحصائيات إلى ضرورة إصلاح الطرق في أسيوط بسبب سوء حالتها وحفاظاً على حياة المواطنين من الحوادث المتكررة.

وتشير الإحصائيات إلى وجود 3 طرق تعتبر الأكثر خطورة في أسيوط. الأولى هي حلقة الوصل التي تربط مدخل أسيوط البحري من قرية منقباد بكمين الطريق. الثانية هي الوصلة التي تقع بعد "كوبري أسيوط العلوي". والثالثة هي طريق الصحراوي الشرقية حتى مدخل طريق نويفا أسيوط وأبو تيج أسيوط السريع.



وتعمل الجهات المعنية في المحافظة على اتخاذ إجراءات فورية لتحسين السلامة المرورية. فهناك حاجة عاجلة لإصلاح الطرق وتعزيز الإجراءات التي تضمن ردع المخالفين وتطبيق قوانين السير بدقة. وعلى المواطنين أيضًا أن يسهموا في تحسين السلامة المرورية عن طريق الالتزام بقوانين السير واتباع التعليمات الصادرة من السلطات المختصة.



وبحكم ما تكشفه الإحصائيات والتقارير، تأمل الوحدات المحلية والوزارات المعنية أن يتم ابتكار حلول فعالة لتحسين الوضع، وذلك للحد من حوادث الطرق والوفيات في المحافظة، وضمان سلامة المواطنين أثناء استخدام الطرق.