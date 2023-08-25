اتحاد جدة السعودي.. مهاجم النمور يعتلي صدارة ترتيب هدافي الدوري

يعتلي المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم اتحاد جدة، صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين بعد تسجيله للهدف الرابع منذ بداية انطلاق بطولة روشن للموسم الحالى 2023 ـ 2024.

هدافي الدوري السعودي

ترتيب هدافي الدوري السعودي

و استطاع فريق الاتحاد تحقيق الانتصار بأربعة أهداف دون مقابل على نظيره الرياض، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد فيصل بن فهد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023-2024.

و بتلك النتيجة رفع نادي الاتحاد رصيده إلى 9 نقاط في المركز الاول من جدول الترتيب ومعه أقوى خط هحوم برصيد 8 أهداف والأقوى دفاعيًا أيضًا بدون أي هدف في شباكه.