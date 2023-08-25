تعرض 8 أشخاص للإصابة من عائلة واحدة بينهم 5 أشقاء بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق العلمين اتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم في وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

إصابة 8 أشخاص .. في انقلاب سيارة ملاكي بطريق العلمين بالبحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد 8 أشخاص مصابين بجروح إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق العلمين بالكيلو 60 اتجاه القاهرة بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد 5 سيارات إسعاف وتبين إصابة كل من "يونس مصطفى محمد، عام، دعاء رجب رياض محمد، 35 سنة، رحيم مصطفي محمد، 3 سنوات، محمد مصطفي محمد، 12 سنة، وعد مصطفى محمد، 11 سنة، إبراهيم مصطفى محمد، عامين، محمد محمود مقصر، 11 سنة، علي محمود مقصر، 16 سنة" ، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة ومقيمون في القاهرة.

ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

كما أمرت نيابة بدر، باستعجال تحريات المباحث حول مصرع شخص، إثر سقوطه من علو في ظروف غامضة داخل عقار تحت الإنشاء بمدينة بدر بمحافظة القاهرة وذلك لكشف ملابسات الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بسقوط شخص من الطابق الخامس بمدينة بدر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص وسط بركة من الدماء وبالفحص تبين سقوط المتوفى من الطابق الخامس.

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.