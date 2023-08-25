قررت نيابة بدر، استعجال تحريات المباحث حول مصرع شخص، إثر سقوطه من علو في ظروف غامضة داخل عقار تحت الإنشاء بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، وذلك لكشف ملابسات الحادث.

النيابة تباشر التحقيق في العثور علي جثمان شخص في بدر

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بسقوط شخص من الطابق الخامس بمدينة بدر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص وسط بركة من الدماء وبالفحص تبين سقوط المتوفى من الطابق الخامس، تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع اربعيني في مشاجرة داخل كازينو في محافظة الدقهلية

كما لقي شخص في العقد الرابع من عمره مصرعة ، بضربة على رأسه، في مشاجرة نشبت بينه وآخرين داخل كازينو بمدينة جمصة، في محافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى جمصة، تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة لمأمور قسم شرطة جمصة من المستشفى المركزي، بوصول جثمان لشاب يدعى، أحمد محمد عبدالفتاح محمد، 37 عاما، مقيم قرية منشأة البدراوي التابعة لمركز بلقاس، إدعاء تعد من آخرين نتيجة مشاجرة فيما بينهم أدت لإصابته بنزيف داخلي ومصرعه في الحال.

واعلي الفور نتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وآخرين، أثناء تواجدهم داخل كازينو بشارع الشباب بمدينة جمصة، وتعدوا عليه بالضرب على رأسه، وفروا هاربين.

وتبين أن المجني عليه لفظ أنفاسه الأخيره فور وصوله إلي المستشفى، وتم ايداع الجثمان داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمشرحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات