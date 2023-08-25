تركيا تستدعي القائم بأعمال سفارة الدنمارك لهذا السبب

استدعت "وزارة الخارجية التركية"، القائم بأعمال السفارة الدنماركية لدى أنقرة، أغي ساندال مولر، للمرة السادسة خلال أغسطس، على خلفية استمرار حوادث الإساءة للمصحف، حسبما أفادت وكالة "الأناضول" التركية، مساء اليوم الجمعة.

سفارات دول إسلامية

وتكررت مُؤخرًا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.​​​​​​​

هذا واستدعت وزارة الخارجية التركية، يوم 21 أغسطس، كل من القائم بأعمال السفير الدنماركي، ومستشار السفير الهولندي، في أنقرة. كما قامت باستدعاء القائم بأعمال السفارة الدنماركية للمرة السادسة خلال أغسطس في أيام 18 و21 و22 و23 و24.

وترد السلطات التركية بحدة شديدة على أعمال تدنيس القرآن التي ارتكبت في عدة دول أوروبية، لا سيما في الدنمارك والسويد.

وسمحت السويد والدنمارك بأعمال تدنيس وحرق القرآن الكريم في عدة مناسبات، أبرزها في عيد الأضحى الماضي. وقد أدانت منظمة التعاون الإسلامي والعديد من الدول هذه الأعمال بشدة، ووقع حادث مشابه مؤخرا في هولندا حيث أقدم الناشط الهولندي من اليمين المتطرف إدوين فاغنسفيلد، على تمزيق نسخة من القرآن والدوس عليها خلال مظاهرة أمام سفارة تركيا في لاهاي.

ومن جانبه انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذه التصرفات، مؤكدا أن عدم احترام القرآن الكريم يعد جريمة في روسيا، خلافا لبعض الدول الأخرى.